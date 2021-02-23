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غونزالو مارتينيز: سعيد بالفوز على الهلال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

اشاد النجم الأرجنتيني لنادي ​النصر​ السعودي ​غونزالو مارتينيز​ في احرازه هدف الفوز في ديربي الرياض والذي جمعه أمام ​الهلال​ على ملعب مرسول بارك، وذلك في ختام الجولة الـ 20 لدوري كأس الأمير للمحترفين.

وفي حديث له، قال مارتينيز: "كنا جيدين في مباراة اليوم وأفضل بكثير من المباريات الماضية، وتحسنا كثيرا واستحقينا الفوز بالديربي".

وأضاف: "مباراة الهلال ستكون نقطة العودة لمستوانا المعهود، وسلسلة الانتصارات والصعود للمراكز المتقدمة مرة أخرى".

واختتم: "أنا سعيد باللعب مع فريق كبير مثل النصر ومرتاح هنا، وكذلك عائلتي سعيدة هنا، وعلينا مواصلة اللعب بنفس النهج والاستمرار بحصد الانتصارات والسير على الطريق الصحيح".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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