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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غونزالو مارتينيز: سعيد بالفوز على الهلال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021
اشاد النجم الأرجنتيني لنادي النصر السعودي غونزالو مارتينيز في احرازه هدف الفوز في ديربي الرياض والذي جمعه أمام الهلال على ملعب مرسول بارك، وذلك في ختام الجولة الـ 20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي حديث له، قال مارتينيز: "كنا جيدين في مباراة اليوم وأفضل بكثير من المباريات الماضية، وتحسنا كثيرا واستحقينا الفوز بالديربي".
وأضاف: "مباراة الهلال ستكون نقطة العودة لمستوانا المعهود، وسلسلة الانتصارات والصعود للمراكز المتقدمة مرة أخرى".
واختتم: "أنا سعيد باللعب مع فريق كبير مثل النصر ومرتاح هنا، وكذلك عائلتي سعيدة هنا، وعلينا مواصلة اللعب بنفس النهج والاستمرار بحصد الانتصارات والسير على الطريق الصحيح".