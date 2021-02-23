- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري السعودي: الفيصلي يقلب الطاولة على الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021
قلب الفيصلي تأخره 0-1 إلى إنتصار 3-1 على مضيفه الاتحاد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
وإفتتح روماريو ريكاردو دا سيلفا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني قلب الفيصلي الطاولة على خصمه بثلاثية سجلها حمد فارس آل منصور (73 عن طريق الخطأ في مرماه) وجوليو تافاريس بالدقيقة 82 والكسندر ميركل (90).