الدوري السعودي: الفيصلي يقلب الطاولة على الاتحاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

قلب ​الفيصلي​ تأخره 0-1 إلى إنتصار 3-1 على مضيفه ​الاتحاد​ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة العشرين من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.

