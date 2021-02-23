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الدوري السعودي: الفيصلي يقلب الطاولة على الاتحاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

قلب ​الفيصلي​ تأخره 0-1 إلى إنتصار 3-1 على مضيفه ​الاتحاد​ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد مدينة الملك عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة العشرين من ​دوري كأس الأمير ​ لكرة القدم.

وإفتتح روماريو ريكاردو دا سيلفا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني قلب الفيصلي الطاولة على خصمه بثلاثية سجلها حمد فارس آل منصور (73 عن طريق الخطأ في مرماه) وجوليو تافاريس بالدقيقة 82 والكسندر ميركل (90).

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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