صراع اسباني فرنسي على خدمات ظهير ارسنال 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

كشفت تقارير صحف فرنسية، عن وجود اهتمام من جانب باريس ​سان جيرمان​ بالتعاقد مع الإسباني هيكتور ​بيليرين​ ظهير أيمن آرسنال.



ويعاني النادي الباريسي من أزمة في مركز الظهير الأيمن، رغم وجود الإيطالي أليساندرو فلورينزي المعار من روما، لكنه لم يقنع مسؤولي البي اس جي.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن سان جيرمان يفكر في التعاقد مع بيليرين في الصيف المقبل، كما وضع خيارًا بديلًا حال فشل الصفقة، وهو البرازيلي إيمرسون المعار من ​برشلونة​ إلى ريال بيتيس.

وأضاف، أن سان جيرمان ليس الوحيد المهتم بضم بيليرين، بل ايضاًَ برشلونة، حيث يرى رونالد كومان مدرب الفريق ان الاسباني سيكون بديل جيد لسيرجينو دست.