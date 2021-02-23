رابح يحيى: لم نستغل الفرص امام الاهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

اوضح لاعب نادي ​ام صلال​ ​رابح يحيى​ ان فريقه لم يستغل الفرص التي سنحت له امام ​الاهلي​، وكان اللقاء الذي جمع الفريقين قد انتهى بفوز الاخير بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الـ 17 من ​الدوري القطري​.



وصرح رابح قائلاً: "اتيحت لنا أكثر من فرصة ولم نستثمرها بالشكل المطلوب".

وأضاف: "في الوقت الذي استغل فيه الأهلي، الفرصة التي سنحت له وسجل منها هدف الفوز، هذه هي كرة القدم، عندما تضيع الفرص، تستقبل الأهداف".

واختتم: "خضنا المباراة في ظل غياب 3 لاعبين أساسيين، لكن كرة القدم لا تعتمد على 3 لاعبين فقط، اليوم لم نقدم المطلوب، أتمنى أن نصحح الأخطاء التي وقعنا فيها من أجل استعادة النتائج الإيجابية، خاصة أن الخسارة اليوم هي الثانية على التوالي، مما يؤثر علينا بالسلب".