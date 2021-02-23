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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رابح يحيى: لم نستغل الفرص امام الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021
اوضح لاعب نادي ام صلال رابح يحيى ان فريقه لم يستغل الفرص التي سنحت له امام الاهلي، وكان اللقاء الذي جمع الفريقين قد انتهى بفوز الاخير بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الـ 17 من الدوري القطري.
وصرح رابح قائلاً: "اتيحت لنا أكثر من فرصة ولم نستثمرها بالشكل المطلوب".
وأضاف: "في الوقت الذي استغل فيه الأهلي، الفرصة التي سنحت له وسجل منها هدف الفوز، هذه هي كرة القدم، عندما تضيع الفرص، تستقبل الأهداف".
واختتم: "خضنا المباراة في ظل غياب 3 لاعبين أساسيين، لكن كرة القدم لا تعتمد على 3 لاعبين فقط، اليوم لم نقدم المطلوب، أتمنى أن نصحح الأخطاء التي وقعنا فيها من أجل استعادة النتائج الإيجابية، خاصة أن الخسارة اليوم هي الثانية على التوالي، مما يؤثر علينا بالسلب".