الدوري السعودي: فوز مهم وصعب للاتفاق على الفتح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 20 من ​الدوري السعودي لكرة القدم​، عاد فريق ​الاتفاق​ الى سكة الانتصارات في المباراة التي حل فيها ضيفاً ثقيلاً امام نظيره ​الفتح​، وانتهت هذه المواجهة بواقع 3 – 2.



تمكن فريق اصحاب الارض من افتتاح التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق توفيق بوحميد، ليحرز فريق الضيوف هدف التعادل في الدقيقة 47 عبر اللاعب وليد ازارو، بينما سجل فريق الاتفاق هدف التقدم من جديد من ركلة جزاء احرزها اللاعب ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 62، وبعد 5 دقائق فقط سجل الاتفاق هدف التعادل من جديد عن طريق اللاعب محمد مرزوق الكويكبي، وفي الدقيقة 79 احرز زميله نعيم سيلتي هدف الفوز ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في ترتيب هذه البطولة.