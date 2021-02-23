توتنهام يحدد بديل مورينيو 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

حددت إدارة فريق ​توتنهام​ هوتسبير الانكليزي البديل المناسب لخلافة البرتغالي جوزيه ​مورينيو​ نهاية الموسم الحالي.



وبحسب صحيفة "التيليغراف" البريطانية، فإن النادي اللندني يضع عينه على جوليان ​ناغلسمان​، مدرب ​لايبزيغ​ الألماني، تحسبًا لرحيل مورينيو.

وبات المدرب البرتغالي تحت ضغط هائل مؤخراً، وذلك بعدما تراجع السبيرز للمركز التاسع في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويرتبط ناغلسمان بعقد مع لايبزيغ حتى صيف 2023، حيث يقضي ثاني مواسمه مع الفريق، الذي قاده للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويحتل لايبزيغ حاليًا المركز الثاني في ترتيب البوندسليغا، متأخرًا بنقطتين فقط عن المتصدر بايرن ميونيخ.