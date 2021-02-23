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الدوري السعودي: التعادل يحسم مباراتي القادسية والعين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 20 من ​دوري كأس الأمير ​، خيّم التعادل الإيجابي 2-2 على مباراة ​القادسية​ والباطن التي جرت على ملعب نادي الباطن.

افتتح التسجيل لاعب القادسية ستانلي أوهاوتشي في الدقيقة السابعة عشر، وتمكن الباطن من إحراز التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب فابيو أبرو في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب صالح آل عباس في الدقيقة 73 هدف الباطن الثاني، وجاء هدف التعادل للقادسية عن طريق اللاعب كاروليس اندريا ماستينور في الدقيقة 75.

وفي مباراة ثانية، تعادل العين مع ضمك بنتيجة 1-1.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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