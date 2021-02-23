الوداد البيضاوي يتخطى بيترو أتلتيكو بهدف نظيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

تمكّن ​الوداد البيضاوي​ المغربي من تحقيق فوز مثير ومهم أمام مضيفه ​بيترو أتلتيكو​ الأنغولي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويدين الوداد المغربي بفوزه في مباراة اليوم لمهاجمه أيوب الكعبي، صاحب هدف الفوز الوحيد، والذي جاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع الوداد رصيده لثلاث نقاط في المركز الثاني خلف حورويا كوناكري، والذي يخوض مباراته الثانية في المجموعة مساء اليوم، أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.