رينا: اريد تخطي رقم ايكر كاسياس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

أكد الحارس الإسباني لنادي ​لاتسيو​ الايطالي ​بيبي رينا​ انه يستمتع باللعب كصبي، موضحاً انه يطمح للوصول إلى مباراة رقم ألف.



وخلال تصريحات له، قال رينا: "حين تكون في الـ 18 لا تفكر بعمق، إخفاق يمكن أن يدينك، لكنك تفكر فيه أقل بكثير مما تفعله حين تكون في الـ 38 من العمر، مع مرور السنين، الناس تتوقع منك أكثر".

وخاض رينا 176 مباراة في بطولات أوروبية، ولا يتقدم عليه في هذا الصدد سوى كريستيانو رونالدو (183) وإيكر كاسياس (186)، وعن هذا، اختتم: "كريستيانو سيلعب مباريات أخرى كثيرة، لا يمكن الوصول إليه، هدفي هو تخطي إيكر، ولكن يجب أن أعترف أنه لعبها جميعا أو جميعها تقريبا في دوري الأبطال، بعض مبارياتي كانت في الدوري الأوروبي، ولكنني فخور للغاية بهذا الرقم".