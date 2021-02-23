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غوارديولا: مواجهة مونشنغلادباخ لن تكون سهلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

اكد بيب ​غوارديولا​ مدرب مانشستر سيتي الانكليزي، أن مواجهة بوروسيا ​مونشنغلادباخ​ لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن الفريق الألماني يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين.

وسيواجه مانشستر سيتي نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ في ذهاب دور الـ16 من بطولة ، على ملعب بوشكاش أرينا بالمجر.

وقال غوارديولا:" مونشنغلادباخ فريق جيد جدًا، لديهم لاعبين رائعين في الوسط مثل نوهاوس وزكريا وكريمر".

واضاف:" بوروسيا ليس سهلًا، الفريق يبني هجماته من الخلف ويتحولون في الارتدادات الهجومية بطريقة رائعة، الفرق الألمانية بشكل عام خطيرة للغاية".

وعن التنافس في دوري أبطال أوروبا:" جودة الخصم مختلفة في هذه البطولة، دائماً ما نستعد للمباريات بشكل جيد".

واختتم:" الجميع جاهز باستثناء آكي، ما زال في مرحلة التعافي، ولم أقرر من سيبدأ المباراة غدًا حتى الآن".

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