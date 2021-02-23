غوارديولا: مواجهة مونشنغلادباخ لن تكون سهلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

اكد بيب ​غوارديولا​ مدرب مانشستر سيتي الانكليزي، أن مواجهة بوروسيا ​مونشنغلادباخ​ لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن الفريق الألماني يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين.



وسيواجه مانشستر سيتي نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب بوشكاش أرينا بالمجر.

وقال غوارديولا:" مونشنغلادباخ فريق جيد جدًا، لديهم لاعبين رائعين في الوسط مثل نوهاوس وزكريا وكريمر".

واضاف:" بوروسيا ليس سهلًا، الفريق يبني هجماته من الخلف ويتحولون في الارتدادات الهجومية بطريقة رائعة، الفرق الألمانية بشكل عام خطيرة للغاية".

وعن التنافس في دوري أبطال أوروبا:" جودة الخصم مختلفة في هذه البطولة، دائماً ما نستعد للمباريات بشكل جيد".

واختتم:" الجميع جاهز باستثناء آكي، ما زال في مرحلة التعافي، ولم أقرر من سيبدأ المباراة غدًا حتى الآن".