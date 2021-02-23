دوري ابطال افريقيا: سيمبا التنزاني يجرّ الأهلي إلى الهزيمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

خسر ​الأهلي المصري​ بطل افريقيا وثالث العالم أمام مضيفه ​سيمبا التنزاني​، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة ​دوري أبطال أفريقيا​.



وسجل لويس ميكيسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 وسط حضور جماهيري تجاوز 30 ألف متفرج في المدرجات.

بهذا الفوز انتزع الفريق التنزاني صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، خلفه الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي بثلاث نقاط ثم المريخ السوداني بدون نقاط في ذيل الترتيب، كما أكد سيمبا تفوقه التاريخي على الأهلي في تنزانيا للمرة الثالثة بتاريخ مواجهات الفريقين بعد فوزين عامي 1985 و2019.

وفي نفس المجموعة، حقق فيتا كلوب الكونغولي فوزًا مهمًا على حساب مضيفه المريخ السوداني بنتيجة 4-1.