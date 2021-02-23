والد الونسو: ماركوس تعلم درسا ثمينا تحت قيادة لامبارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

كشف والد اللاعب ماركوس ​ألونسو​ أن نجله لاعب ​تشيلسي​ "تعلم" درسًا ثمينًا بعد فترة اختبار تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد حيث فقد مكانه في تشكيلة الفريق.



وقال والد ألونسو: "هذه كرة القدم. من الصعب جدًا أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لك لفترة طويلة. لقد كان محترفًا لمدة 10 سنوات وهذه الأشياء تحدث. من كل هذا عليك أن تتعلم".

وأضاف: "الشيء المهم هو أن ماركوس، حتى بدون اللعب، استمر في العمل والتدريب والقيام بما كان عليه. وعندما يأتي مدرب آخر ويثق به، هذه هي النتائج".