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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريتشا يكشف عن خططه في حال الفوز بانتخابات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021
كشف توني فريتشا، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الاسباني عن خططه في حال نجاحه في انتخابات النادي الكتالوني المقبلة.
وقال فريتشا لصحيفة "ماركا" الإسبانية:" لقد عملنا وتوصلنا إلى اتفاق مع مستثمر سيمنح النادي 250 مليون يورو، مقابل 49% من شركة برشلونة".
وأضاف:" أولًا النجاح في الانتخابات من خلال الجمعية العمومية، ثم سيكون لدينا الأموال اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي للنادي، ثم سنتخذ قرارات رياضية".
وتابع:" في الموسم المقبل سنضم ثلاثة نجوم لبرشلونة: 2 في الهجوم وواحد في الدفاع".
وواصل:" هل سيؤيد رونالد كومان هذه الصفقات؟ من المستحيل ألا يحبهم، إنهم استثنائيون".
واوضح:" هل التعاقد مع هالاند أو مبابي ممكن؟ لا يمكننا التحدث عن لاعبين نرغب بضمهم لأنها ستسمح للآخرين باقتحام المفاوضات، على برشلونة ضم لاعبين يصنعون الفارق".
واختتم:" فرصة استمرار ميسي لا تزال متاحة، لكن يجب جعل عقده يتماشى مع قدرات النادي، خاصة بعد انخفاض الإيرادات بمقدار 350 مليون يورو".