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فريتشا يكشف عن خططه في حال الفوز بانتخابات برشلونة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

كشف توني ​فريتشا​، المرشح لرئاسة نادي ​برشلونة​ الاسباني عن خططه في حال نجاحه في انتخابات النادي الكتالوني المقبلة.

وقال فريتشا لصحيفة "ماركا" الإسبانية:" لقد عملنا وتوصلنا إلى اتفاق مع مستثمر سيمنح النادي 250 مليون يورو، مقابل 49% من شركة برشلونة".

وأضاف:" أولًا النجاح في الانتخابات من خلال الجمعية العمومية، ثم سيكون لدينا الأموال اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي للنادي، ثم سنتخذ قرارات رياضية".

وتابع:" في الموسم المقبل سنضم ثلاثة نجوم لبرشلونة: 2 في الهجوم وواحد في الدفاع".

وواصل:" هل سيؤيد رونالد كومان هذه الصفقات؟ من المستحيل ألا يحبهم، إنهم استثنائيون".

واوضح:" هل التعاقد مع ​هالاند​ أو ​مبابي​ ممكن؟ لا يمكننا التحدث عن لاعبين نرغب بضمهم لأنها ستسمح للآخرين باقتحام المفاوضات، على برشلونة ضم لاعبين يصنعون الفارق".

واختتم:" فرصة استمرار لا تزال متاحة، لكن يجب جعل عقده يتماشى مع قدرات النادي، خاصة بعد انخفاض الإيرادات بمقدار 350 مليون يورو".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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