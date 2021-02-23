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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاس مصر: مصر المقاصة يتأهل إلى الدور الـ16 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021
تمكّن مصر المقاصة من تحقيق الفوز على أشمون بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، على ستاد السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر لكرة القدم.
وإستطاع مفتاح طقطق أن يحرز هدفين لصالح مصر المقاصة في الدقيقتين 10 و38، من شوط المباراة الأول، ليؤمن المباراة لصالح أبناء الفيوم والصعود لدور الـ16 من كأس مصر.
ومن المقرر أن يتقابل نادي مصر المقاصة مع نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة دور الـ16 من كأس مصر لكرة القدم.