كاس مصر: مصر المقاصة يتأهل إلى الدور الـ16

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

تمكّن ​مصر المقاصة​ من تحقيق الفوز على أشمون بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، على ستاد السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من ​كأس مصر​ لكرة القدم.



وإستطاع مفتاح طقطق أن يحرز هدفين لصالح مصر المقاصة في الدقيقتين 10 و38، من شوط المباراة الأول، ليؤمن المباراة لصالح أبناء الفيوم والصعود لدور الـ16 من كأس مصر.

ومن المقرر أن يتقابل نادي مصر المقاصة مع نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة دور الـ16 من كأس مصر لكرة القدم.