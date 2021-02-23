شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة المدير الفني لاتحاد الكرة المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - "الخليج"

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عمل الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتوجيه الشكر له على ما قدمه خلال الفترة السابقة مع استكمال إعادة هيكلة الإدارة الفنية في الاتحاد ومناقشة الأسماء المرشحة خلال الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد.

وقررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، إلغاء قرار اعتبار لاعب واحد من شمال إفريقيا لاعباً محلياً في قائمة فرق الدوري في الموسم الجديد، وأعلنت اللجنة أنه بالنسبة لإجراءات وتعليمات القيد للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح بقيد 30 لاعباً في الفريق الأول لكل ناد في جميع الأقسام، وبالنسبة للاعبين الأجانب يسمح بقيد 5 لاعبين لكل نادٍ ف القسم الأول ولاعبين اثنين لكل نادٍ في القسم الثاني ولاعب واحد لكل نادٍ في القسم الثالث، مع معاملة اللاعب الفلسطيني فقط معاملة اللاعب المصري وبحد أقصى لاعب واحد لكل نادٍ.