الأهلي المصري يخسر أمام سيمبا ويفقد الصدارة

خطف سيمبا التنزاني صدارة المجموعة الأولى، بفوزه المستحق على الأهلي بهدف نظيف الثلاثاء، بحضور 50 ألف مشجع احتشدوا في الملعب الوطني بالعاصمة دار السلام ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وهي الخسارة الأولى للأهلي إفريقياً منذ تولي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مسؤولية تدريب الفريق في أكتوبر الماضي.

سجل هدف الفوز الموزمبيقي لويس ميكيسوني (31) رافعاً رصيد فريقه إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط ليتراجع إلى المركز الثالث فيما صعد فيتا كلوب إلى المركز الثاني بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف، بعدما حقق فوزاً كبيراً على مضيفه المريخ السوداني بنتيجة 4-1 ليتذيل الأخير جدول الترتيب بلا رصيد.

كان سيمبا الأكثر استحواذاً والأخطر بفضل تحركات وسرعة الخماسي ميكيسوني وكلاتوس شاما وحسن صالح ديلونغا وكويس موغالو وتاديو لوناغا.

تعددت اختراقات أصحاب الأرض من الأجناب والعمق رغم التكتل الدفاعي للاعبي الأهلي إلا أن تألق محمد الشناوي حال دون تسجيل سيمبا لهدف مبكر.

استمر الضغط الهجومي لأصحاب الأرض واعتمد لاعبو الأهلي على الهجمات المرتدة وكاد كهربا يحرز هدفاً من تمريرة جونيور أجايي ولكنه سدد كرة علت العارضة.

ونجح سيمبا في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية لميكيسوني من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى الشناوي (31).

مع مرور الوقت وضح تأثر لاعبي الأهلي بدرجة الحرارة العالية والرطوبة وأيضاً غياب عناصر الخبرة، التونسي على معلول وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة وحسين الشحات للإيقاف.

واصل لاعبو سيمبا ضغطهم وسدد مولوغا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء (40) أبعدها الشناوي إلى ركنية بصعوبة منقذاً مرماه من هدف ثان.

تحسن أداء الأهلي قليلاً مع بداية الشوط الثاني، وإن كانت الخطورة للاعبي سيمبا الأسرع والأكثر انتشاراً. ومرت رأسية حمدي فتحي بجوار القائم الأيسر لمرمى عيشي مانولا (52)، ورد ياسين مزاميرو بتسديدة قوية أبعدها الشناوي (72).

وأعلنت الدقيقة 90 عن أخطر فرص الأهلي في المباراة بتسديدة محمد شريف من داخل منطقة الجزاء أبعدها مانولا إلى ركنية بصعوبة.(أ ف ب)