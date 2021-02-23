شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ملخص وأهداف مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فيديو لملخص وأهداف مباراة الاهلى أمام فريق سيمبا التنزانى في دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

سقط النادى الأهلى أمام سيمبا التنزانى، في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد مكابا بالعاصمة التنزانية بهدف مقابل للاشىء بعدما حافظ المارد الأحمر على سجله خالى من الهزائم لمدة 450 يوما .

وتعود آخر هزيمة للأهلى في البطولات الأفريقية عندما خسر أمام النجم الساحلي بتاريخ 29 نوفمبر 2019 بالجولة الأولى من دور المجموعات بإستاد رادس بهدف مقابل للاشئ .

غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار دار السلام في طريق ‏عودتها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التنزاني، التي أقيمت عصر اليوم على استاد ‏مكابا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز بطل تنزانيا بهدف نظيف.

وكانت البعثة قد غادرت استاد مكابا عقب نهاية مباراة سيمبا التنزاني مباشرة، وتوجهت إلى ‏مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة.‏

ملخص المباراة: ????