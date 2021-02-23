أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 23 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 23 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يغادر تنزانيا في رحلة العودة للقاهرة بعد الخسارة من سيمبا

الأهلي يغادر تنزانيا في رحلة العودة للقاهرة بعد الخسارة من سيمبا