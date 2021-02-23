أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 23 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 23 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يغادر تنزانيا في رحلة العودة للقاهرة بعد الخسارة من سيمبا
الأهلي يغادر تنزانيا في رحلة العودة للقاهرة بعد الخسارة من سيمبا
غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التنزاني، التي أقيمت عصر اليوم على استاد مكابا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز بطل تنزانيا بهدف نظيف.