شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الدولى محمود عاشور يتماثل للشفاء من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل محمود عاشور الحكم الدولى ، للشفاء من فيرس كورونا، والذى كان تعرض له فى الفترة الأخيرة وأدى لاستبعاده من إدارة مباريات الدورى والكاس الأخيرة .

اجرى الحكم مسحة جديدة جاءت نتيجتها سلبية وطلب منه الأطباء الراحة لعدة أيام قبل العودة للتدريبات ، وينتظر عودة محمود عاشور لادارة المباريات الأسبوع بعد القادم حتى يكون امتثل تماما للشفاء واستعاد لياقته البدنية .

وعاد محمود عاشور للتحكيم بعد فترة أسبوعين من التجميد بقرار سرى من لجنة الحكام باتحاد الكرة بسبب نشره تغريدة خاصة بالتحكيم على "فيس بوك" ، وذلك يعد مخالفا لقراراً اتحاد الكرة ولجنة الحكام بعدم نشر الحكام أى تعليقات خاصة بأمور التحكيم ليتم إيقاف الحكم وعدم إحالته للتحقيق.

وكان محمود عاشور قد طلب من مسئولى اتحاد الكرة ضرورة الاستعانة برموز التحكيم جمال الغندور وعصام عبد الفتاح لتولي مقاليد العمل بلجنة الحكام الرئيسية خلال الفترة المقبلة، وكتب عاشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "نحترم ونقدر الجميع ونحن أصغر من تقييم من علمونا وأصحاب الفضل علينا، ولكن من خبرات من تعاملنا معهم في إدارة ملف التحكيم .. أعتقد هذا هو الوقت المناسب لتواجدكم وتعاونكم معنا بصدق ".. ونشر صورة جمال الغندور وعصام عبد الفتاح.

ودخل بعض الحكام الكبار بالدوليين والدورى الممتاز ،في ازمة كبيرة مع اللجنة الثلاثية بالتوجه للاعتماد علي حكام الأقاليم في مباريات ناديا الاهلي والزمالك ،وهو ماتم بالفعل في مباريات الاهلي امام البنك الاهلي وسيراميكا،وفي مباريات الزمالك امام الجونة وأسوان وغيرها من المباريات الهامة بالاعتماد علي حكام الأقاليم والصاعدين .