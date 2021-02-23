شكرا لقرائتكم خبر عن واضعا قدمه اتجاه قميص الزمالك.. محمد عواد فى صورة غامضة تثير الجدل حوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آثار محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، الجدل حوله، بعد نشره صورة عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها موجها قدمه نحو مجسم يحمل قميصه، وذلك بعد غيابه المستمر عن اللعب فى صفوف الفريق، وكان آخرها فى مباراة اليوم أمام تونجيث السنغالى، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات.



محمد عواد

وسبق وطلب محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، تطبيق العدالة فى التعامل مع حراس مرمى الفريق، أو السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد الأزمة التى اندلعت خلال الأيام الماضية بين الحارس ومدربه عمرو عبد السلام.





أزمة محمد عواد داخل الزمالك بدأت بعد تراجع مدرب حراس المرمى عن تنفيذ نظام الدور بين عواد وزميله محمود جنش فى التواجد بقائمة المباريات ليكون أحدهما بديلا لمحمد أبو جبل الحارس الأساسى بالوقت الحالي، وبعد ظهور جنش فى أحد البرامج التليفزيونية وإبداء غضبه للاستبعاد من القائمة، قام مدرب الحراس بضمه لقائمة مباراة الاتحاد السكندري، ليقوم عواد بكتابة بوست عبر السوشيال ميديا للتعبير عن غضبه بسبب غياب العدالة فى التعامل معه.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره تونجيث السنغالى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ليهدر الفارس الأبيض فوزًا سهلاً على مضيفه الذى ظهر بمستوى متواضع.

بهذه النتيجة يصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى.. الترجى التونسى فى المقدمة بثلاث نقاط، والزمالك فى المركز الثانى بنقطتين، ومولودية الجزائر فى المركز الثالث برصيد نقطة، وتونجيث السنغالى فى المركز الأخير بنقطة.