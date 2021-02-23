شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 العديد من الاخبار الهامة داخل نادي الزمالك على رأسها التعادل السلبي مع تونجيت السنغالي فى الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يفرط في فوز سهل أمام تونجيث ويعود للقاهرة بـ"نقطة"

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره تونجيث السنغالى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ليهدر الفارس الأبيض فوزًا سهلاً على مضيفه الذى ظهر بمستوى متواضع.

بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع فرجانى ساسى

كشف مصدر داخل بيراميدز عن عدم صحة الأخبار والتقارير المتعلقة بدخول النادي في مفاوضات مع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للتعاقد معه بداية الموسم المقبل، مشيرا إلى أن بيراميدز واضح في تعاملاته ومفاوضاته ولا يتفاوض مع أي لاعب سرا.

الزمالك يهدي درع النادي لرئيس تونجيث السنغالي

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك على تكريم باباكار نداي رئيس نادي تونجيث السنغالي بين شوطي لقاء الفريقين.

مركز التسوية والتحكيم يصدر حكما نهائيا ببطلان لائحة الزمالك

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكما نهائيا ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم النهائي اليوم.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد التعادل مع تونجيث وموعد المباراة المقبلة فى دورى الأبطال

حصد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، نقطة بالتعادل السلبى مع تونجيث السنغالى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

باتشيكو: لعبنا على الفوز أمام تونجيث وعانينا مشكلة الطيران

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة تونجيث السنغالي اليوم في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا كانت صعبة، كما هنأ لاعبي فريقه ولاعبي تونجيث على تقديم مباراة قوية وسط أجواء حارة، موضحا أن كلا الفريقين قدم أقصى جهد في اللقاء.

الزمالك يبدأ الاستعداد لرحلة العودة من السنغال بعد التعادل مع تونجيث

تبدأ بعثة فريق الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، التجهيز لرحلة العودة من السنغال إلى القاهرة، عقب تحقيق فريق الكرة الأول التعادل السلبى مع تونجيث السنغالى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد لات ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

فوز الأهلى و الزمالك فى ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد

أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات قوية فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021، وشهدت هذه الجولة فوز كل من الأهلى على الطيران 40/17 والشمس على سموحة 34/29 والزمالك على الوطنى بركة السبع 33/12 .