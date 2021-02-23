شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الاتحاد السكندري: نحترم قرار الجهاز الفني ومتواجدون للمساندة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خماسي فريق الاتحاد السكندري المستبعد من قبل المدير الفني حسام حسن وجهازه الفني، عن بالغ احترامهم لأي قرار يتخذه المدير الفني للفريق، مؤكدين أن هذا القرار لن يقلل باي شكل من الأشكال من تقديرهم للعميد حسام حسن صاحب التاريخ الكبير في عالم كرة القدم المصرية.

كان المدير الفني لسيد البلد اتخذ قرار باستبعاد الخماسي كابتن الفريق خالد قمر، محمد عطوة، عماد السيد، صبري رحيل، محمود رزق من التدريبات الجماعية مع الفريق، وطالبهم بالتدريبات المنفردة بملعب النادي بسموحة وذلك بدون الإعلان عن الأسباب وراء الإيقاف.

وعلم مراسل ”الخليج 365” من بعض المصادر المقربة، أن سبب استبعاد عماد السيد حارس المرمى الأساسي الموسم الماضي للفريق، أنه رفض الجلوس احتياطيا في المباراة الأخيرة المؤجلة من الأسبوع الثامن امام أسوان وقد خسرها الفريق بثلاثية مقابل هدف، كما أن وراء استبعاد كابتن الفريق خالد قمر، تراجع مستواه الفني مؤخرا وكذلك بالنسبة لباقي اللاعبين.

وأكد خالد قمر قائد الفريق لـ"الخليج 365" أنه يقدر الدور الكبير الذي يقوم به حسام حسن المدير الفني من أجل ان يستعيد الفريق مستواه، وأن قراره الفني يكن له احترامه وهي وجهة نظر فنية لا دخل له كلاعب بها نهائيا وأنه سوف يقوم بما يطلب منه سواء بالملعب أو خارج الملعب وسيؤدي تدريباته هو وزملائه الخمسة الانفرادية بكل جدية حتى يستعيد كل لاعب المستوى الذي يرضي الجهاز الفني بقيادة العميد ويعود لمكانه مع زعيم الثغر.

وأضاف خالد قمر ومعه الخماسي المستبعد أنهم سيكونون متواجدين بالملعب يوم الخميس القادم في مباراة وادي دجلة، لمساندة زملائهم اللاعبين من المدرج ويقوموا بدور الجمهور ويتمنوا التوفيق للفريق في المباريات القادمة.

وشدد قائد الفريق أن نادي الاتحاد فريق كبير ويستحق مكانه أفضل وخاصة انه يقوده جهاز فني محترم ورئيس نادي يحترم الجميع وجمهور طامح ويحرك الصخر، موضحا أن هناك تقصير من اللاعبين بجانب سوء حظ يلازم الفريق في بعض المباريات، لافتا إلى أنه يأمل في تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة.

وأكد باقي اللاعبين المستبعدين أنهم سيكونون رهن الإشارة للجهاز الفني وسيبذلون قصارى جهدهم من أجل ان تعود ثقة الجهاز الفني بهم ويعودوا للعب المباريات مع زعيم الثغر.