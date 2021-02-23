اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 2 / 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يغادر تنزانيا في رحلة العودة للقاهرة بعد الخسارة من سيمبا

الأهلي يغادر تنزانيا في رحلة العودة للقاهرة بعد الخسارة من سيمبا

 

الأهلي يغادر تنزانيا في رحلة العودة للقاهرة بعد الخسارة من سيمبا

الزمالك يبدأ الاستعداد لرحلة العودة من السنغال بعد التعادل مع تونجيث

الزمالك يبدأ الاستعداد لرحلة العودة من السنغال بعد التعادل مع تونجيث

 

الأهلى يتلقى الهزيمة الأولى بالبطولات الأفريقية امام سيمبا بعد 450 يوما

الأهلى يتلقى الهزيمة الأولى بالبطولات الأفريقية امام سيمبا بعد 450 يوما

اتحاد الكرة يرفع الدعم المالي لقدامى اللاعبين إلى 100 ألف جنيه

اتحاد الكرة يرفع الدعم المالي لقدامى اللاعبين إلى 100 ألف جنيه

 

الزمالك يفرط في فوز سهل أمام تونجيث ويعود للقاهرة بـ"نقطة"

 

الزمالك يفرط في فوز سهل أمام تونجيث ويعود للقاهرة بـ

 

حاتم سرور مديرا للجنة الفنية خلفاً لمحمود سعد باتحاد الكرة

حاتم سرور مديرا للجنة الفنية خلفاً لمحمود سعد باتحاد الكرة

 

مركز التسوية والتحكيم يصدر حكما نهائيا ببطلان لائحة الزمالك

مركز التسوية والتحكيم يصدر حكما نهائيا ببطلان لائحة الزمالك

 

موسيماني: قادرون على حسم الصعود في المباريات المقبلة

موسيماني: قادرون على حسم الصعود في المباريات المقبلة

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا