حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يغادر تنزانيا في رحلة العودة للقاهرة بعد الخسارة من سيمبا

الأهلي يغادر تنزانيا في رحلة العودة للقاهرة بعد الخسارة من سيمبا

الزمالك يبدأ الاستعداد لرحلة العودة من السنغال بعد التعادل مع تونجيث

الأهلى يتلقى الهزيمة الأولى بالبطولات الأفريقية امام سيمبا بعد 450 يوما اتحاد الكرة يرفع الدعم المالي لقدامى اللاعبين إلى 100 ألف جنيه