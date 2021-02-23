شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل بيراميدز عن عدم صحة الأخبار والتقارير المتعلقة بدخول النادي في مفاوضات مع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للتعاقد معه بداية الموسم المقبل، مشيرا إلى أن بيراميدز واضح في تعاملاته ومفاوضاته ولا يتفاوض مع أي لاعب سرا.

أشار المصدر إلى أن بيراميدز لا يدخل في مفاوضات إلا من خلال منظومة ثلاثية تضم بيراميدز واللاعب والنادي الذي يمتلك عقد اللاعب نفسه، ولا يتفاوض سرا بأي حال من الأحوال مع لاعب الزمالك الكبير أو أي لاعب آخر دون علم ناديه.

أكد المصدر أن هناك بعض الوسطاء والوكلاء الذين ينشرون بعض الشائعات والأكاذيب حول دخول بيراميدز في مفاوضات مع لاعبين من أجل رفع السقف المالي والحصول على عقود بقيمة مالية أكبر، لافتًا إلى إن بيراميدز برئ من تلك الأخبار المغلوطة، موضحًا أنه إذا دخل بالفعل في مفاوضات مع أي لاعب سيعلن ذلك بصورة واضحة لإدارة ناديه وللرأي العام.

مشيرا إلى سعي البعض لترويج تلك الأخبار المغلوطة والاشاعات المفضوحة لمحاولة ضرب استقرار بيراميدز والعلاقة القوية التي تجمع إدارته مع باقي الأندية المصرية.