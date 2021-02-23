شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولى للرماية يشهد ختام بطولة كأس العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية أن رئيس الدولى للعبة سيشهد نهائي بطولة كأس العالم التى تقام بمصر وتستمر حتى 5 مارس المقبل بملاعب نادى الصيد .

وقال حسنى أن أستضافة مصر للبطولة يؤكد ان مصر قادرة على التحدى وتنظيم اكبر البطولات الدولية فى أى وقت وأثبات لمقولة مصر جاذبة للبطولات .

وأضاف رئيس اتحاد الرماية أنه تم توجيه الدعوة إلى رئيس الدولى للرماية وعدد من مسئولى الرياضة والاتحادات الرياضية .

كشف أحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومى للرياضة أن بطولة كأس العالم للرماية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 23 فبراير إلى 5 مارس المقبل تشهد مشاركة 300 لاعبا ولاعبة بالمنافسات التى تقام بنادى صيد باكتوبر بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.

وأضاف الشيخ خلال المؤتمر الصحفي للبطولة أن هناك خطة طبية للوفود المشاركة ولمتابعة تنفيذ الإجراءات الطبية والصحية لضمان سلامة الجميع .