شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الحكم الغانى دانيال بدون اختبارات فى لقاء تونجيث والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تونجيث السنغالى * الزمالك المصري

المسابقة : مرحلة المجموعات (الجولة الثانية) دورى أبطال أفريقيا

الملعب : إستاد لات ديور

نتيجة المباراة : التعادل السلبى

حكم المباراة : دانيال لاريا

المساعد الأول : بول كودزو

المساعد الثاني : باتريك بابالا

الحكم الرابع : أدارى عبد اللطيف

ميزان التقييم لطاقم الحكام :-

حكم المباراة : دانيال لاريا

القرارت الفنية والسيطرة على المباراة : فى مباراة متوسطة المستوى تمكن الحكم السنغالي دانيال لاريا من إدارة المباراة بشكل جيد وعلى الرغم من عدم وجود حالات تحكيمية جدلية أو إختبارات داخل مناطق الجزاء إلا أنه نجح فى أن يتواجد فى المكان الصحيح عند إحتساب معظم المخالفات وتميز بفتح زوايا الرؤية الجيدة والتى ساعدته فى إدارة المباراة بشكل جيد.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية ممتازة جدا واستخدام مثالى لعنصرى السرعة والسرعة القصوى فى حالات الهجوم المعاكس والحكم دائما قريب من كل المخالفات وهناك تنوع واضح فى أسلوب الجرى ما بين الجرى الخلفى والجانبى وتمركز وتحرك جيدين طوال شوطى المباراة فيما عدا الدقيقة 51 عندما اصطدمت الكرة به.

تطبيق عنصر إتاحة الفرصة: استخدم دانيال عنصر إتاحة الفرصة فى الدقائق 65, 86 بشكل مثالى.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم محمد عبد الغنى لاعب الزمالك فى الدقيقة 60 للدخول بتهور.

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقيقة 37 وأشار على حالات التسلل فى الدقيقة 4 بتقدير صحيح.

المساعد الثانى : أشار على حالات التسلل فى الدقائق 58, 63, 71 بتقدير صحيح وتعاون فى إحتساب المخالفات القريبة منه فى الدقيقة 65

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.