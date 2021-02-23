أحمد حجازي: حين يسكن مرماك ثلاثة أهداف لا يكون الأمر جيدًا لك وللفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد حجازي، لاعب فريق اتحاد جدة، إن فريقه كان في حاجة للثلاثة نقاط خلال مباراته أمام الفيصلي اليوم الثلاثاء ولكن لم يوفقوا في ذلك.

وأضاف حجازي، في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب المباراة:"كانت مباراة مهمة وكنا نريد الفوز فكان ذلك سيُشكل الفارق معنا في مشوارنا في الدوري لكن الحمدلله والقادم أفضل".

وتابع المحترف المصري في صفوف الاتحاد:"كان لابد أن نُحافظ على الكرة ونتحكم في مجريات المباراة بصورة أفضل ولكن الفيصلي قام بذلك في الشوط الثاني وكان أفضل منا وهو ما شكل الفارق في الشوطين، بعد الهدف الأول الذي سكن مرمانا فتحنا الملعب والهجمات المرتدة كانت أخطر لديهم وسجلوا هدفين".

وأتم حجازي تصريحاته بـ:"حين يُسجل في مرماك 3 أهداف وأنت مدافع لايكون شيئاً جيداً لك وللفريق وهناك أخطاء سنعمل على تحسينها، كل الفرق في الدوري متقاربة في النقاط ونلعب كل مباراة بصورة منفردة وكنا مصممون على الفوز اليوم ولكن سنفكر في المباريات المقبلة ونلم الأمور للعودة للطريق الصحيح".

ولم يستطع الاتحاد في الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف أمام الفيصلي؛ ففاز الأخير بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة 20.

وبعد هزيمة الاتحاد توقف رصيده عند النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 26 في المركز العاشر.