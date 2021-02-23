حيثيات وتفاصيل حكم مركز التسوية ببطلان لائحة الزمالك (مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر مركز التسوية والتحكيم حكماً نهائياً ببطلان لائحة نادي الزمالك، والحكم بعدم قبول استئناف مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي تم تجميده في وقت سابق بقرار من وزارة الشباب والرياضة.

وسبق وقدم مجلس الزمالك طعناً بعد قرار بطلان لائحة النادي أكتوبر الماضي، من أجل وقف إجراءات تنفيذ الحكم أى عدم وضع الصيغة التنفيذية، إعمالاً لقاعدة الأستئناف يوقف التنفيذ وفقاً للائحة المذكورة.

وكان ممدوح عباس رفع قضية ضد اللجنة الاولمبية المصرية رقم 15 لسنة 3 ق / 2019، وتقدم ممدوح عباس "المحتكم" بدعوى ضد كلًا من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية "المحتكم ضده" ومرتضى منصور "متدخل هجومي".

وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكمه النهائي ببطلان اللائحة ورفض الطعن المقدم من اللجنة الأولمبية وكذلك مرتضى منصور، حيث ذكر الحكم أنه ليس له صفة في الوقت الحالي بالنادي، بعد صدور قرار بتجميده ومجلسه بسبب مخالفات مالية.