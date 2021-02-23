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دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو 0 - 0 تشيلسي و لاتسيو 0 - 3 بايرن

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي ولاتسيو الإيطالي ونظيره بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر في بطولة .

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، ستيفان سافيتش، فيليبي، ماريو هيرموسو

خط الوسط: أنخيل كوريا، كوكي، ساؤول نيجويز، توماس ليمار

ثنائي الهجوم: جواو فيلكس، لويس سواريز

وجاء تشكيل :

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماركوس ألونسو، أنطونيو روديجير، أندرياس كريستنسن، سيزار أزبليكويتا

خط الوسط: ماسون مونت، جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: هودسون أودوني، أوليفييه جيرو، تيمو فيرنر

وجاء تشكيل لاتسيو كالتالي: بيبي رينا، باتريك، فرانسيسكو أكيربي، ماتيو موساكيو، مانويل لازاري، ميلينكوفيتش سافيتش، لوكاس ليفا، لويس ألبيرتو، آدم ماروسيك، خواكين كوريا، تشيرو إيموبيلي.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ: مانويل نوير، نيكلاس سولي، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو ديفيز، جوشوا كيميش، ليوني جوريتسكا، ليروى ساني، جمال موسيالا، كينجسلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراتين فور انطلاقهما:

انطلاق المباراتين:

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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