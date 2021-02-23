دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو 0 - 0 تشيلسي و لاتسيو 0 - 3 بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي ولاتسيو الإيطالي ونظيره بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، ستيفان سافيتش، فيليبي، ماريو هيرموسو

خط الوسط: أنخيل كوريا، كوكي، ساؤول نيجويز، توماس ليمار

ثنائي الهجوم: جواو فيلكس، لويس سواريز

وجاء تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماركوس ألونسو، أنطونيو روديجير، أندرياس كريستنسن، سيزار أزبليكويتا

خط الوسط: ماسون مونت، جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: هودسون أودوني، أوليفييه جيرو، تيمو فيرنر

وجاء تشكيل لاتسيو كالتالي: بيبي رينا، باتريك، فرانسيسكو أكيربي، ماتيو موساكيو، مانويل لازاري، ميلينكوفيتش سافيتش، لوكاس ليفا، لويس ألبيرتو، آدم ماروسيك، خواكين كوريا، تشيرو إيموبيلي.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ: مانويل نوير، نيكلاس سولي، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو ديفيز، جوشوا كيميش، ليوني جوريتسكا، ليروى ساني، جمال موسيالا، كينجسلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراتين فور انطلاقهما:

انطلاق المباراتين: