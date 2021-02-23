7 أرقام عن تعثر الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خيمت التعثرات على نتائج الأهلي والزمالك ممثلي مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الجولة الثانية من دور المجموعات، بعدما تلقى الأول هزيمة مفاجئة على يد سيمبا التنزاني قبل أن يتعادل الأخير للمرة الثانية على التوالي.

وتعرض الأهلي حامل اللقب للخسارة بهدف نظيف على يد مضيفه سيمبا ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، بينما تعادل الزمالك وصيف النسخة الماضية للمباراة الثانية على التوالي بعدما فرّط في تحقيق الفوز أمام توينجيت السنغالي.

ونستعرض في السطور التالية بعض الأرقام بعد تعثر الأهلي والزمالك خارج الأرض:

- فشل الأهلي للمرة الثانية في تحقيق الفوز على سيمبا في تنزانيا، حيث خسر المارد الأحمر في دار السلام بهدف نظيف خلال النسخة قبل الماضية عام 2019، والتي كانت في دور المجموعات أيضا.

- تلقى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي هزيمته الثانية منذ توليه تدريب المارد الأحمر، بعد الخسارة للمرة الأولى أمام بايرن ميونيخ الألماني بمونديال الأندية، مقابل 19 انتصارا و5 تعادلات.

- تعرض الأهلي لهزيمته الأولى خارج أرضه في دوري الأبطال منذ الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي في افتتاح دور المجموعات بالموسم الماضي، ولم يتلق بعدها أي هزيمة في خمس مباريات قبل السقوط أمام سيمبا.

- استمرت عقدة الأندية المصرية في الملاعب السنغالية للمباراة السادسة على التوالي، حيث فشل كل من الأهلي والزمالك ومصر المقاصة في تحقيق الفوز على مدار ست مباريات (4 هزائم وتعادلان).

- للمرة الأولى يفشل الزمالك في تسجيل أي هدف خلال أول جولتين في مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

- أنهى الزمالك أول جولتين في دور المجموعات لدوري الأبطال بنقطتين للمرة الأولى منذ عام 2005 (3 تعادلات بأول 3 جولات)، وتأهل وقتها إلى نصف النهائي بتسع نقاط قبل أن يودع البطولة على يد الأهلي.

- حصد الزمالك أول نقطة له بالملاعب السنغالية، حيث خسر في المباراتين الماضيتين أمام نديامبور بهدف نظيف في كأس الكؤوس الإفريقية 2000، وجينيراسيوت فوت بدوري الأبطال في الموسم الماضي.