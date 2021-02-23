طارق يحيى وأحمد عبدالحليم يُعلقان على تعادل الزمالك أمام توينجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد عبدالحليم، لاعب نادي الزمالك السابق، إن التعادل أمام توينجيت ليس مُرضياً بالشكل الكامل ولكن في ظل هذه الظروف قد يكون سببك في صعودك للدور التالي.

وأضاف عبدالحليم، خلال تواجده بالإستديو التحليلي بقناة الزمالك:"التعادل أقل الأضرار ويجعل عندك أمل في جمع النقاط لكن الخسارة هي التي تكون مؤلمة"، مشيراً إلى أن غياب مصطفى محمد يؤثر على الفريق.

وتابع عبدالحليم:"حين رحل مصطفى قلت أنني حزيناً ولكن الآن أبحث عن القناة التركية التي تُذيع مباراته لأشاهده وسعيد بما يقدمه ولكنه أثر مع الفريق فكان على سبيل المثال يحصل على الكرات العالية وكان محطة جيدة لزملائه وكنت تشعر بأن هناك خطورة ستكون موجودة عند الكرات العرضية فغيابه أثر على المعدل التهديفي ونقل الهجمة لملعب الخصم".

ومن جانبه قال لاعب الزمالك السابق أيضًا، طارق يحيى:"الحمدلله على النتيجة عامة، كنا متخوفون قبل اللقاء من تونجيت لأدائه أمام الترجي ولكن اليوم كان ممكن أن يفوز الزمالك ولكن في نفس الوقت الحمدلله على عدم الخسارة".

وتابع يحيى، خلال تواجده أيضاً بالإستديو التحليلي بقناة الزمالك:"توينجيت فريق ظهر اليوم مُستأنس ولكنه يلعب كرة جيدة على الأرض ولكن لاعبي الزمالك تأثروا بالأجواء، المثلوثي كان أحد أفضل اللاعبين كما أن أسامة فيصل لم يكن سيئًا في مباراته الأولى أفريقيًا".

وأتم طارق يحيى تصريحاته بـ :"لست سعيدًا بالنتيجة؛ خاصة أن الزمالك كان يضغط على الخصم في أول ربع ساعة من المباراة وكنا الأفضل وكنا ممكن أن نُنهي المباراة في أول تلت ساعة بتسجيل هدفاً".

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي للجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ولكن هذه المرة أمام نظيره السنغالي توينجيت.