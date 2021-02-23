باتشيكو: الزمالك كان الأفضل أمام توينجيت.. وعانينا في الرحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك أن فريقه قدم مباراة قوية أمام توينجيت السنغالي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي في السنغال.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة قال باتشيكو:" أتقدم بالتهنئة لفريقي وكذلك لتوينجيت على الأداء القوي في المباراة رغم الطقس الحار، سعينا للفوز وقدمنا كل ما لدينا، وكذلك المنافس".

وفشل الزمالك في المباراة الثانية على التوالي في مجموعات دوري الأبطال في تسجيل أهداف أو تحقيق أي فوز، ليحصد نقطتين ويستقر في المركز الثاني مؤقتاً خف الترجي صاحب الثلاث نقاط قبل أن يوجه مولودية الجزاء في ختام منافسات الجولة الثانية بالمجموعة.

وأضاف باتشيكو :"المباراة كانت صعبة، لكن من وجهة نظري الزمالك كان الطرف الأفضل على مدار شوطي اللقاء، صنعنا الكثير من الفرص، بينما لم تكن هناك هجمات خطيرة من توينجيت على مرمانا".

وأتم جايمي :"عانينا في رحلة الطيران، وعلى الرغم من ذلك الفريق قدم مجهود كبير في المباراة، وعلينا أن نستمر في المشوار من أجل المنافسة على اللقب، وليس أمامنا سوى الفوز في المباريات القادمة".