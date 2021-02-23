هيثم فاروق يعلق على أداء الزمالك أمام توينجيت.. ومشكلة عدم التسجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، أنه لا يستطيع توجيه اللوم للفريق الأبيض رغم عدم تسجيل أهداف في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن المباراة المقبلة أمام الترجي التونسي ستكون فاصلة.

وفشل الزمالك وصيف النسخة الماضية لدوري الأبطال في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد أن تعادل سلبيا مع ضيفه مولودية الجزائر في الجولة الأولى قبل التعادل بنفس النتيجة مع توينجيت السنغالي.

وقال فاروق، في تحليله لمباراة توينجيت والزمالك: "أداء الزمالك كان جيدا رغم عدم تسجيل أهداف في مباراتين، في مثل هذه الملاعب لا تستطيع إظهار قدراتك، وتبادل التمريرات سيكون من أصعب ما يمكن".

وأضاف: "لا أستطيع توجيه اللوم إلى فريق يخلق هذا الكم الهائل من الفرص، لكني ألوم على إنهاء الفرص ويجب أن يكون هناك عمل فردي وجماعي، فرصتا يوسف أوباما وعبدالله جمعة كان يجب ترجمتها إلى أهداف".

وتابع محلل قنوات "بي إن سبورتس": "الزمالك خلق عددا غير طبيعي من الفرص، وأتيحيت له خلال مباراتي مولودية الجزائر وتوينجيت 10 فرص حقيقية للتهديف".

وعن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، أكد فاروق: "التغييرات لم تكن ناجحة طالما لم تتغير النتيجة، لكنها كانت تنشيطية وتوقيتاتها مميزة، وعليه تخصيص تدريبات للمهاجمين، لكنه يسير بشكل جيد".

وأتم هيثم فاروق قائلا: "المباراة أمام الترجي في رادس ستكون فاصلة ولها حسابات مختلفة، ويجب عدم التفريط في أي نقطة، والمباراة المقبلة في الدوري ستكون مهمة لاستعادة الثقة قبل الخروج لمواجهة الترجي".