بعثة الأهلي تغادر مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

غادرت بعثة الأهلي مطار دار السلام في طريق ‏عودتها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التنزاني، التي أقيمت عصر اليوم على استاد ‏مكابا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وكانت البعثة قد غادرت استاد مكابا عقب نهاية مباراة سيمبا مباشرة، وتوجهت إلى ‏مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة.‏

وغادرت البعثة المطار على متن طائرة خاصة، على أن تصل إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد ‏الأربعاء.‏

وكان الأهلي قد خسر أمام سيمبا بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على استاد مكابا بدار ‏السلام في تنزانيا.

وبهذه النتيجة، انفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وتقاسم الأهلي وفيتا كلوب (الفائز على المريخ برباعية مقابل هدف في الجولة ذاتها) المركز الثاني حيث جمع كل منهما 3 نقاط، بينما تذيل المريخ جدول الترتيب بدون نقاط.