بعثة الأهلي تغادر مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
غادرت بعثة الأهلي مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التنزاني، التي أقيمت عصر اليوم على استاد مكابا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكانت البعثة قد غادرت استاد مكابا عقب نهاية مباراة سيمبا مباشرة، وتوجهت إلى مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة.
وغادرت البعثة المطار على متن طائرة خاصة، على أن تصل إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء.
وكان الأهلي قد خسر أمام سيمبا بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا.
وبهذه النتيجة، انفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وتقاسم الأهلي وفيتا كلوب (الفائز على المريخ برباعية مقابل هدف في الجولة ذاتها) المركز الثاني حيث جمع كل منهما 3 نقاط، بينما تذيل المريخ جدول الترتيب بدون نقاط.