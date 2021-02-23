موسيماني ينفعل على منسق مباراة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انفعل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على منسق مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ودخل موسيماني في اشتباك مع منسق المباراة خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة بسبب الأسئلة، قبل أن يطالبه مدرب الأهلي في النهاية بالهدوء.

وخسر الأهلي أمام سيمبا بهدف نظيف ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المجموعة الأولى لدوري الأبطال، فيما تصدر سيمبا الترتيب بست نقاط.

اقرأ أيضا..

موسيماني: مازال لدينا 12 نقطة.. وما واجهناه لا يحدث في أي مكان بالعالم