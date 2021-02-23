تعرف على نتيجة مباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16.

وستقام مباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد على ملعب “أرينا ناسيونالا” في العاصمة الرومانية بوخارست، بدلًا من ملعب “واندا متروبوليتانو”، وذلك بعدما منعت السلطات الإسبانية دخول أي وفد قادم من إنجلترا خوفًا من إنتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا داخل البلاد.

لم يخسر متصدر الدوري الإسباني “اتلتيكو مدريد” في آخر 13 مباراة لعبها على أرضه في دوري أبطال أوروبا، انتصر في 9 مباريات، وتعادل في 4 مناسبات، ولكن سيلعب اليوم في رومانيا بدلًا من معقله “واندا متروبوليتانو” لظروف اسثنائية.

وخسر اتلتيكو مدريد مباراة واحدة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكانت أمام “بايرن ميونخ” في ملعب أليانز أرينا، فيما انتصر في مباراتين، وتعادل في 3.