فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي “بيتي يلدغ”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري الأقوى في الخليج العربي.

توالت الصدمات على الهلال الجريح وخسر للمرة الرابعة في الدوري هذا الموسم، وللمرة الثانية على التوالي أمام النصر، لتتراجع حظوظ الفريق في المنافسة على لقب المسابقة، وتتضاعف فرص الشباب أكثر من أي وقت مضى للاستمرار على الصدارة دون مضايقات.

وتلقت شباك الهلال لهدف في الدقيقة 21 من لاعب الوسط الأرجنتيني “بيتي مارتينيز” الذي ضرب مصيدة التسلل بطريقة ذكية للغاية قبل تسديد الكرة في مرمى الحارس عبد الله المعيوف الذي قرر التقدم لغلق زوايا التسديد دون جدوى.

وتحرك صانع ألعاب النصر “بيتي مارتينيز” بشكل ذكي جدًا في العمق الدفاعي لنادي الهلال لحظة تمرير البرازيلي “بيتروس” لكرة في العمق الدفاعي، ليُباغت ياسر الشهراني وعلي البليهي وجانج باستلام مثالي للكرة ومن ثم التصويب بهدوء تام في المرمى.

وبهذه النتيجة يتقدم النصر بعد هذا الفوز إلى المركز الثامن برصيد 28 نقطة ، والهلال يتجمد في المركز الثاني برصيد 36 دون اي استغلال لسقوط الاتحاد والاهلي في الخسارة هذا الأسبوع، ليبقى الصراع على المركز الثاني قائمًا خلال الجولات القادمة، أما المركز الأول فقد انفرد به الشباب دون مضايقة من الهلال.

ونقل بث المباشر مباراة “الهلال والنصر” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “جعفر الصليح”، كما نقل على قناة السعودية الرياضية 4، بصوت المعلق “عبد الله الغامدي”.

أقيمت مواجهة الهلال والنصر على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك)، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش.

والتقى الهلال والنصر بعد مباراة اليوم في 26 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين الذي انطلق عام 2008، انتصر الزعيم 13 مرة، مقابل 8 للعالمي، فيما سيطر التعادل على 5 مباريات، وتمكن الموج الأزرق من تسجيل 46 هدفًا، في المقابل سجل فارس نجد 30 هدفًا كان آخرهم لبيتي مارتينيز في الشوط الأول.

وحقق الهلال 3 انتصارات فقط من آخر 11 مباراة خاضها في الدوري السعودي، ويتواجد في المركز الثاني بجدول الترتيب وبفارق 5 نقاط عن المتصدر “الشباب” الذي اكتسح اهلي جدة ليلة أمس بثلاثية نظيفة.

وجمع الهلال 36 نقطة حتى الآن من 20 مباراة، انتصر في 10 مناسبات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

وغاب عن صفوف الهلال اليوم كل من “سلمان الفرج، هتان باهبري، صالح الشهري، محمد كنو، ومدالله العليان”، بينما استعاد خدمات حارس مرماه “عبدالله المعيوف”، والمدافع “علي البليهي”.

وافتقد نادي النصر خدمات مهاجمه المغربي “عبدالرزاق حمدالله” للإصابة، بينما عاد “عبدالرحمن العبيد وسلطان الغنام” إلى قائمة الفريق اليوم بعد تعافيهما من الإصابة، كما تواجد “نورالدين أمرابط” بعد عودته من الإيقاف.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الهلال والنصر كانت في نهائي كأس السوبر السعودي الذي أقيم في 30 يناير الماضي، وانتهت المواجهة بفوز العالمي بثلاثية نظيفة.

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