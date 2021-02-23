نتيجة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي “وتتوالى الصدمات”

تعرف على نتيجة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري الأقوى في الخليج العربي.

توالت الصدمات على الهلال الجريح وخسر للمرة الرابعة في الدوري هذا الموسم، وللمرة الثانية على التوالي أمام النصر، لتتراجع حظوظ الفريق في المنافسة على لقب المسابقة، وتتضاعف فرص الشباب أكثر من أي وقت مضى للاستمرار على الصدارة دون مضايقات.

وتلقت شباك الهلال لهدف في الدقيقة 21 من لاعب الوسط الأرجنتيني “بيتي مارتينيز” الذي ضرب مصيدة التسلل بطريقة ذكية للغاية قبل تسديد الكرة في مرمى الحارس عبد الله المعيوف الذي قرر التقدم لغلق زوايا التسديد دون جدوى.

وتحرك صانع ألعاب النصر “بيتي مارتينيز” بشكل ذكي جدًا في العمق الدفاعي لنادي الهلال لحظة تمرير البرازيلي “بيتروس” لكرة في العمق الدفاعي، ليُباغت ياسر الشهراني وعلي البليهي وجانج باستلام مثالي للكرة ومن ثم التصويب بهدوء تام في المرمى.

وسيطر الهلال على مجريات الشوط الأول وكان الطرف الأفضل في بداية الشوط الثاني دون خطورة كبيرة على مرمى الحارس براد جونز الذي تعامل بيقظة مع كافة العرضيات والتسديدات التي جاءته من لاعبي العملاق الأزرق.

ولجأ المدير الفني لنادي الهلال “روجيرو ميكالي” لدكة البدلاء مطلع الشوط الثاني، لمحاولة تعديل النتيجة في ظل سيطرة فريقه على خط الوسط دون خطورة على المرمى.

ودفع روجيرو ميكالي بالوافد الجديد “عبد الله الحمدان” بدلاً من الأرجنتيني لوسيانو فييتو في الدقيقة 62، وبعد خمس دقائق أشرك صانع الألعاب الإيطالي السريع “سيباستيان جيوفينكو” بدلاً من ناصر الدوسري.

لكن دفاع النصر واصل الصمود أمام الاستحواذ الهلالي الذي تطور إلى ضغط هجومي شرس في النصف الأخير من المباراة.

وبهذه النتيجة، تقدم النصر إلى المركز الثامن برصيد 28 نقطة، وتجمد الهلال في المركز الثاني برصيد 36 دون اي استغلال لسقوط الاتحاد والاهلي في الخسارة هذا الأسبوع، ليبقى الصراع على المركز الثاني قائمًا خلال الجولات القادمة، أما المركز الأول فقد انفرد به الشباب دون مضايقة من الهلال.

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