بث مباشر | شاهد تشيلسي واتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “تشيلسي واتلتيكو مدريد” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “تشيلسي واتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتقام مواجهة تشيلسي واتلتيكو مدريد على ملعب أرينا ناسيونالا، بإدارة من الحكم الألماني “فيليكس بريتش”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وستقام مباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد على ملعب “أرينا ناسيونالا” في العاصمة الرومانية بوخارست، بدلًا من ملعب “واندا متروبوليتانو”، وذلك بعدما منعت السلطات الإسبانية دخول أي وفد قادم من إنجلترا خوفًا من إنتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا داخل البلاد.

لم يخسر متصدر الدوري الإسباني “اتلتيكو مدريد” في آخر 13 مباراة لعبها على أرضه في دوري أبطال أوروبا، انتصر في 9 مباريات، وتعادل في 4 مناسبات، ولكن سيلعب اليوم في رومانيا بدلًا من معقله “واندا متروبوليتانو” لظروف اسثنائية.

وخسر اتلتيكو مدريد مباراة واحدة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكانت أمام “بايرن ميونخ” في ملعب أليانز أرينا، فيما انتصر في مباراتين، وتعادل في 3.

في المقابل، يسير تشيلسي بشكلٍ جيد تحت قيادة مدربه “توماس توخيل”، حيث حقق خمس انتصارات متتالية في جميع المسابقات، قبل أن يتعادل أمام “ساوثامبتون” في الدوري الانجليزي منذ 3 أيام.

ولم يخسر تشيلسي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد، حيث خاض 6 مباريات في دور المجموعات، انتصر في 4 مناسبات، وتعادل في مباراتين، وصعد إلى دور الـ16 وهو على رأس المجموعة التي كانت تضم “إشبيبلية، كراسنودار، ورين”.

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