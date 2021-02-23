فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة العربي والقادسية في الدوري الكويتي stc

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة العربي والقادسية في الدوري الكويتي، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021، ضمن منافسات الجولة الرابعة، والمؤجلة من يوم 10 فبراير الجاري.

انتهت قمة الجولة الرابعة فى الدوري الكويتي بين العربي وضيفه القادسية بتعادل مثير 2-2، فى المباراة التي اقيمت بينهما على استاد صباح السالم.

بهذه النتيجة تراجع العربي الى المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، من انتصارين وتعادلين، في المقابل تقدم القادسية الى المركز الثالث برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، بينما خسر في مباراة واحدة، ويأتي فى الصدارة النصر برصيد 10 نقاط.

انتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، تقدم العربي فى الدقيقة 10 عن طريق اللاعب “علاء الدين دالي” بعد ان أنفرد بالمرمي وسدد كرة فى سقف المرمي.

وفى الدقيقة 44 تدارك فريق القادسية هدف التعادل عبر اللاعب “عدي الصيفي” من ضربة رأسية رائعة مستغل الخروج الخاطئ لحارس المرمي.

وفى الشوط الثاني سجل القادسية الهدف الثاني فى الدقيقة عيد الرشيدي من تسديدة بعيدة المدى غالط بها حارس المرمي.

واستمرت الاثارة حتي جاءت الدقيقة 80 ليتعادل العربي من تسديدة مقوصة ولا أروع من الجهة اليسري عبر اللاعب “عبدالعزيز السليمي”.

وشهدت الدقيقة 90 طرد لاعب القادسية جيمس بعد نزوله بدقيقة واحدة، ثم أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل 2-2.

وكانت آخر مباراة لفريق القادسية قبل التوقف أمام “السالمية” وانتهت بتحقيق الفريق الأصفر الفوز بهدفٍ دون رد، كما انتصر “العربي” هو الآخر على الشباب بثلاثية نظيفة.