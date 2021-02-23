بث مباشر | مشاهدة مباراة العربي والقادسية في الدوري الكويتي stc (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ديربي الكويت بين “العربي والقادسية” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الكويتي stc، والمؤجلة من يوم 10 فبراير الجاري.

وتقام مواجهة “العربي والقادسية” على استاد صباح السالم، وتبدأ في تمام الساعة 16:20 بتوقيت جرينتش، 18:20 بتوقيت مصر، 19:20 بتوقيت السعودية والكويت.

وينقل بث مباشر مباراة العربي والقادسية على قناة الكويت الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات” على تردد 11055 عمودي، بصوت المعلق الرياضي الكويتي “ابراهيم الهشال”، كما ينقل على قناة الكأس القطرية، بصوت المعلق القطري “محمد السعدي”.

وتعد مواجهة العربي والقادسية من أعرق المواجهات في الدوري الكويتي، حيث ألتقى الفريقان في 121 مباراة، انتصر الزعيم الملكي في 45 مناسبة، مقابل 38 فوز للأخضر، وسيطر التعادل على 38 لقاء.

وتعتبر مواجهة اليوم بين العربي والقادسية في الدوري الكويتي، هي الأولى للفريقين بعدما توقف النشاط الرياضي في البلاد منذ 7 فبراير الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وكانت آخر مباراة لفريق القادسية قبل التوقف أمام “السالمية” وانتهت بتحقيق الفريق الأصفر الفوز بهدفٍ دون رد، كما انتصر “العربي” هو الآخر على الشباب بثلاثية نظيفة.

ويتصدر فريق العربي ترتيب الدوري الكويتي برصيد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل، في المقابل يتواجد القادسية في المركز الرابع وفي رصيده 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما خسر في مباراة واحدة.

العربي 2-2 القادسية

الدوري الكويتي (الجولة الرابعة)

استاد صباح السالم

انتهت

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