فيديو يوتيوب | ملخص مباراة الزمالك وتونغيث في دوري ابطال افريقيا “تعادل جيد بعد الرحلة القاسية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو ملخص مباراة الزمالك المصري وتونغيث السنغالي، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021.

خيم التعادل السلبي على مباراة تونجيث السنغالي مع ضيفه الزمالك المصري اليوم الثلاثاء، وفشل وصيف النسخة الماضية فى تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي، ولكن هذه المرة بسبب سوء أرضية الملعب، والمعاناه التي تعرض لها الفريق فى رحلته من برج العرب للجزائر وعدم الدخول موريتانيا.

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي، الذي لم يشهد سوى فرصة خطيرة لفريق تونغيث فى الدقيقة 25 بعدما مر “ديوب” بمهارة فردية عالية جدًا من محمود علاء وتوغل داخل المنطقة ومرر عرضية نموذجية إلى زميله داخل المنطقة لكن الحارس “جنش” أبعدها ركنية.

وخلال الشوط الثاني جاءت أول فرصة حقيقية للزمالك في الدقيقة 62، عندما لعبت ضربة ركنية ارتقي لها أسامة فيصل وحولها برأسية نموذجية على أقصى يمين حارس المرمى الذي تعملق في إبعادها من المقص الأيمن إلى ركنية.

وشهدت الدقيقة 68 أهدار هدف مؤكد للفريق السنغالي عن طريق للاعب “الحاج فال” الذي سدد كرة قوية أكثر من اللازم على نقطة ركلة الجزاء ذهبت فوق العارضة بعيدة جدا.

وفي الشوط الثاني، امتلك الزمالك اللعب بشكل أكبر ووصل إلى مناطق خصمه في أكثر من مناسبة، لكن الكرات المقطوعة والهجمات غير المكتملة حالت دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثاني مؤقتاً بجدول ترتيب المجموعة بنقطتين في رصيده من تعادلين، بينما حصد تونجيث أول نقطة له، فى انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الترجي ومولودية الجزائر فى وقت لاحق اليوم.

ويتواجد الزمالك المصري وتونغيث السنغالي في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من، الترجي الرياضي التونسي، ومولودية الجزائر الجزائري.

وكان الزمالك قد وقع في فخ التعادل السلبي بالجولة الأولى أمام “مولودية الجزائر”، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 12فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

في المقابل، خسر تونغيث بصعوبة كبيرة أمام “الترجي” التونسي في الجولة الأولى، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت 13 فبراير الجاري، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي.

في المقابل، خسر تونغيث بصعوبة كبيرة أمام “الترجي” التونسي في الجولة الأولى، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت 13 فبراير الجاري، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي.

إليكم فيديو ملخص المباراة

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