بث مباشر | شاهد بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمباراة “بايرن ميونخ ولاتسيو” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية، وقناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وتقام مواجهة بايرن ميونخ ولاتسيو على ملعب الأوليمبيكو، بإدارة من حكم الكيان الصهيوني “أوريل غرينفيلد”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

لم يخسر لاتسيو بعد أي مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حجز مقعده في دور الـ16 بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، برصيد 10 نقاط، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين.

وبشكلٍ عام لم يتذوق لاتسيو طعم الهزيمة في آخر عشر مباريات تنافسية متتالية، انتصر في 8 مناسبات، وتعادل مرتين، كما حقق 7 انتصارات متتالية لعبها على ملعبه الأوليمبيكو.

في المقابل، يدخل بايرن ميونخ المباراة وهو في حالة سيئة، حيث خسر أمام “آينتراخت فرانكفورت” في الدوري الألماني منذ 3 أيام، وقبلها تعادل مع “أرمينيا بيليفيلد”، ورغم ذلك يعد الفريق البافاري هو المرشح الأوفر حظًا بالتأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق بايرن ميونخ 5 انتصارات من 6 مباريات لعبها في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتعادل مرة واحدة، وصعد على رأس المجموعة الأولى.

ويغيب عن صفوف بايرن ميونخ اليوم كل من، “دوجلاس كوستا، سيرج جنابري، كواسي، توماس مولر، مارك نوبل، وبينجامين بافارد، تيلمان، كورنتين توليسو”.

..