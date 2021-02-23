نتيجة مباراة الزمالك وتونغيث في دوري ابطال افريقيا “أرضية الملعب تعرقل الفارس الأبيض”

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وتونغيث في دوري ابطال افريقيا، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021.

خيم التعادل السلبي على مباراة تونجيث السنغالي مع ضيفه الزمالك المصري اليوم الثلاثاء، وفشل وصيف النسخة الماضية فى تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي، ولكن هذه المرة بسبب سوء أرضية الملعب.

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي، الذي لم يشهد سوى فرصة خطيرة لفريق تونغيث فى الدقيقة 25 بعدما مر “ديوب” بمهارة فردية عالية جدًا من محمود علاء وتوغل داخل المنطقة ومرر عرضية نموذجية إلى زميله داخل المنطقة لكن الحارس “جنش” أبعدها ركنية.

وخلال الشوط الثاني جاءت أول فرصة حقيقية للزمالك في الدقيقة 62، عندما لعبت ضربة ركنية ارتقي لها أسامة فيصل وحولها برأسية نموذجية على أقصى يمين حارس المرمى الذي تعملق في إبعادها من المقص الأيمن إلى ركنية.

وشهدت الدقيقة 68 أهدار هدف مؤكد للفريق السنغالي عن طريق للاعب “الحاج فال” الذي سدد كرة قوية أكثر من اللازم على نقطة ركلة الجزاء ذهبت فوق العارضة بعيدة جدا.

وفي الشوط الثاني، امتلك الزمالك اللعب بشكل أكبر ووصل إلى مناطق خصمه في أكثر من مناسبة، لكن الكرات المقطوعة والهجمات غير المكتملة حالت دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة.

ويتواجد الزمالك المصري وتونغيث السنغالي في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من، الترجي الرياضي التونسي، ومولودية الجزائر الجزائري.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثاني مؤقتاً بجدول ترتيب المجموعة بنقطتين في رصيده من تعادلين، بينما حصد تونجيث أول نقطة له، فى انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الترجي ومولودية الجزائر فى وقت لاحق اليوم.

وكان الزمالك قد وقع في فخ التعادل السلبي بالجولة الأولى أمام “مولودية الجزائر”، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 12فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

في المقابل، خسر تونغيث بصعوبة كبيرة أمام “الترجي” التونسي في الجولة الأولى، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت 13 فبراير الجاري، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي.

نقل بث مباشر الزمالك وتونغيث على قناة بي ان سبورتس HD7، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما نقل على قناة بين سبورت ماكس 6 الفرنسية.

واقيمت مواجهة الزمالك وتونغيث على ملعب لات ديو بمدينة تياس، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

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