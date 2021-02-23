بث مباشر | شاهد الترجي ومولودية الجزائر في دوري ابطال افريقيا “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021.

وينقل بث مباشر الترجي ومولودية الجزائر على قناة بي ان سبورتس HD7، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة بين سبورت ماكس 4 الفرنسية.

وتقام مواجهة الترجي ومولودية الجزائر على ملعب 5 جويلية 1962 بمدينة الشرافة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت تونس والجزائر، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يتواجد الترجي الرياضي التونسي، ومولودية الجزائر الجزائري في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من، الزمالك المصري وتونغيث السنغالي.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة بعدما حقق انتصارًا صعبًا في الجولة الأولى على حساب تونغيث السنغالي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت يوم السبت 13 فبراير الجاري، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي.

في المقابل، خطف مولودية الجزائر نقطة ثمينة بعدما فرض عليه التعادل السلبي على “الزمالك” بالجولة الأولى، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 12 فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

وألتقى الترجي ومولودية الجزائر في دور المجموعات (الثمانية) من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2011، حيث تعادلا بنتيجة (1-1) في الجزائر، قبل أن يحقق الفريق التونسي فوزًا عريضًا في ملعبه بنتيجة (4-0)، وخطف المكشخة لقبه الثاني في المسابقة آنذاك.

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