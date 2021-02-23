آخر الانتقالات 2021 | صفقات الاثنين 22 فبراير “الفيفا يحرم الافريقي التونسي من لاعب جزائري”

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات 2021 مع الخليج 365، جميع صفقات السوق حول العالم، أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية والجنوبية، بالاضافة إلى الانتقالات بين الأندية الدوريات العربية.

آخر الانتقالات 2021 تمت يوم امس الاثنين الموافق 22 فبراير ضمن الميركاتو الشتوي المستمر في عدد ليس بالقليل من الدوريات حول العالم.

من بين الصفقات التي تمت، صفقة عربية في الدوري التونسي، حيث اُضطر النادي الافريقي التونسي للتخلي عن لاعب جزائري جديد، بعد فشله في تدوين اسمه بقائمة الفريق للموسم الجديد بسبب عقوبة الإيقاف التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على إدارة فريق باب جديد لعدم تسديدها للديون المتراكمة.

واستغلت إدارة نادي نجم المتلوي التونسي فرصة فشل النادي الأفريقي في تسجيل المدافع الحزائري “شمس الدين نغير”، لتقوم بضمه بعقد مدته سنة ونصف في صفقة انتقال حر.

وكان شمس الدين نغير قد وصل تونس في سبتمبر 2020، حيث انضم للإفريقي التونسي، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي، بعدما أخفقت إدارة النادي في تسجيله ضمن قائمة الفريق، بسبب عقوبات الفيفا.

وقامت إدارة نادي نجم المتلوي التونسي بنشاط كبير في سوق الانتقالات خلال الفترة الماضية، حيث عززت تشكيلة الفريق بالجزائري أنيس العلالي لمدة (عامين)، كما تم تعاقد مع الخماسي المحلي: عصام الدخيلي (عام ونصف)، محمد عزيز قرطاس (5 أعوام)، حسام الدين الطبوبي (عام ونصف)، ماهر العرقي (عامان)، ريان المزوغي (5 أعوام).

آخر أخبار سوق الانتقالات 2021 | صفقات الاثنين 22 فبراير