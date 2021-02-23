كومان: الخوف سبب نكبة برشلونة

قال رونالد كومان مدرب برشلونة اليوم الثلاثاء إن فريقه يفتقر إلى الثقة لحسم المباريات عندما يكون متقدمًا بفارق ضئيل على منافسه ودعا لاعبيه لمزيد من التركيز “لقتل” المباريات وتحقيق الانتصارات.

وتعادل برشلونة 1-1 على ملعبه مع قادش في آخر مباراة له في الدوري رغم استحواذه على الكرة بنسبة 81 في المئة قبل أن تحتسب ضده ركلة جزاء متأخرة.

ودفع برشلونة ثمن عدم الحسم حين ارتكب كليمو لينجليه مخالفة داخل منطقة الجزاء بضرب المهاجم روبن سوبرينو أثناء محاولة تشتيت الكرة.

وسدد أليكس فرنانديز لاعب وسط قادش ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 89 ليتعادل الزوار من أول تسديدة على المرمى.

وقال كومان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ضيفه إلتشي في الدوري الإسباني غدًا الأربعاء “يبدو أن الخوف ينال من فريقي حين يكون متقدمًا بفارق هدف واحد فقط. عانينا هذا الأمر من قبل.

“استحوذنا على الكرة كثيرًا ولاحت لنا الكثير من الفرص لكن في النهاية تعادلنا 1-1. واجهنا أيضًا الكثير من الحظ السيء، المنافسون يسجلون في مرمامنا من الفرص القليلة التي يحصلون عليها”.

وخسر برشلونة نهائي كأس السوبر الإسبانية 3-2 الشهر الماضي بعد أن كان متقدمًا 2-1 في الدقيقة 90 بينما تعادل 2-2 مع فالنسيا في ديسمبر من فرصة وحيدة للمنافس في الشوط الثاني.

وأضاف كومان “لا نعاني من مشكلة في صناعة الفرص لكن يتعين على المهاجمين أن يكونوا أكثر دقة وفعالية. صنعنا فرصًا كثيرة هذا الموسم لكن المعدل التهديفي منخفض جدا في فريق بحجم برشلونة”.