يويفا يعلن إلغاء نهائيات بطولة أمم أوروبا تحت 19 عامًا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الثلاثاء إلغاء نهائيات بطولة أوروبا تحت 19 عامًا للرجال والسيدات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكان من المقرر إقامة بطولة الرجال في رومانيا اعتبارًا من 30 يونيو ينما كانت ستقام بطولة السيدات في روسيا البيضاء اعتبارًا من 21 يوليو تموز.

والعاصمة الرومانية بوخارست واحدة من 12 مدينة ستستضيف بطولة أوروبا للكبار التي تأجلت من 2020 إلى صيف العام الحالي ويتوقع أن يتخذ اليويفا قرارًا بشأن خططه لهذه البطولة في الخامس من مارس اذار.

وقال اليويفا في بيان “اتخذت اللجنة التنفيذية في اليويفا هذا القرار بناء على القيود المفروضة حاليًا على سفر الفرق.

“أيدت الاتحادات الأعضاء في اليويفا هذا القرار رغم شعورنا جميعًا بالأسف لعدم إقامة مسابقات للشباب هذا الموسم. تأتي صحة وسلامة اللاعبين الشبان في المقام الأول في ظل الظروف الراهنة”.