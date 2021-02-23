بعد تدهور النتائج.. توتنهام يحدد أحد مدربي الدوري الألماني لخلافة مورينيو

وقع اختيار إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على أحد المدربين الألمان لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، حال اضطر السبيرز لإقالة “الرجل الخاص” بنهاية الموسم الحالي 2021/21.

ووفقًا لصحيفة “التيليجراف” البريطانية، فإن توتنهام يضع عينه على المدير الفني للايبزيج الألماني، يوليان ناجلزمان تحسبًا لإقالة مورينيو.

وبات مورينيو (58 عامًا) تحت ضغط هائل في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما تراجع توتنهام للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم نجاح توتنهام في تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لفترة خلال الدور الأول في نهاية العام الماضي، إلا أن تراجع نتائج الفريق أدى لتقهقر السبيرز في الترتيب، حيث لم يحصد سوى 3 نقاط في آخر 5 مباريات في البريميرليج.

ويرتبط المدرب الألماني يوليان ناجلزمان، بعقد مع لايبزيج حتى صيف 2023، حيث يقضي ثاني مواسمه مع الفريق، الذي قاده للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2019/20.

ويحتل لايبزيج حاليًا تحت قيادة ناجلزمان، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن المتصدر وحامل اللقب، بايرن ميونخ.

من جانبه، اعترف ناجلزمان (33 عامًا) مؤخرًا باهتمامه بالعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز مستقبلًا، عندما قال: “البريميرليج يثير اهتمامي بشدة، ويمكنني تخيل نفسي مدربًا هناك يومًا ما”.

وأضاف: “من الممكن أن يكون أحد أهدافي الكبرى أن أكون مدربًا مميزًا في الدوري الإنجليزي، مثلما فعل يورجن كلوب، الذي حقق نجاحات هائلة مع ليفربول”.

جدير بالذكر أن يوليان ناجلزمان الذي يعد أحد أبرز المدربين على مستوى العالم في الوقت الحالي، أصبح أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني، عندما تولى تدريب فريق هوفينهايم في فبراير 2016.