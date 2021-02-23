صفقات تشيلسي | أبراموفيتش يرصد 260 مليون إسترليني لشن غارة جديدة في الصيف

يبدو أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، بقيادة الملياردير الروسي “رومان أبراموفيتش” لم تكتف بصفقات الميركاتو الصيفي الماضي، حيث تحضر لعاصفة أخرى خلال سوق الانتقالات القادم.

وأنفق تشيلسي على الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الماضي، نحو 220 مليون جنيه إسترليني، حيث دعم صفوف الفريق في جميع المراكز، بضم مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى أوروبا؛ مثل النجم المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة لتيمو فيرنر وكاي هافيرتز من لايبزيج وباير ليفركوزن الألمانييّن.

ورغم ذلك ابتعد تشيلسي عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2020/21، وبالطبع لا يبدو أحد أبرز المرشحين للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية، فإن مالك نادي تشيلسي، رومان أبراموفيتش رصد 260 مليون جنيه إسترليني للميركاتو الصيفي القادم، حيث سيكون مهاجم وهداف هالاند بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند على رأس تلك الصفقات، التي يطمح رجل الأعمال الروسي لإبراهما.

حيث يضع تشيلسي هالاند (20 عامًا) كهدف أول، ويجهز لضمه بأي مقابل مادي، محاولاً استغلال الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أندية أوروبا.

وبذلك سينضم تشيلسي لسباق الأندية الساعية لضم النجم النرويجي، مع برشلونة وريال مدريد الإسبانييّن، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

ويتضمن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو فقط، ولكن بداية من صيف 2022.

من جانبه، كشف وكيل أعمال هالاند، مينو رايولا عن مطالب نجمه الشاب؛ والتي تشمل عقد لمدة 5 سنوات بإجمالي رواتب 82 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 300 ألف باوند أسبوعيًا.

على الجانب الآخر، فإن الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، هانز يواخيم فاتزكه كان قد أكد مؤخرًا أن النجم النرويجي سيبقى في النادي الألماني لموسم آخر على الأقل.

جدير بالذكر أن إيرلينج هالاند انضم إلى بوروسيا دورتموند في يناير 2020، قادمًا من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي نظير 20 مليون يورو، ولعب النجم النرويجي منذ ذلك الحين 43 مباراة بمختلف المسابقات بقميص أسود الفيستيفاليا؛ سجل خلالها 43 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.